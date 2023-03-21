ارتفاع حصيلة ضحايا ‎زلزال تركيا وسوريا إلى 56 ألف قتيل

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 56 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وفقًا لوكالات أنباء.

50 ألف قتيل في تركيا

ومن جهتها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا ‎الزلزال في تركيا إلى 50.096 قتيلاً.

وقالت إن 50.096 شخصًا بينهم 6807 أجانب، لقوا حتفهم في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش وجنوب تركيا.

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5900 حالة وفاة في شمال سوريا

وفي شمال سوريا، تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

وهناك الكثير من الناس الآن بلا مأوى، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر حوالي 8.8 مليون شخص بعواقب الزلزال.

وبعد معاناة الحرب فاقم الزلزال من معاناة السكان الذين أصبحت أعداد كبيرة منهم بلا مأوى.

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الزلزال يكلف تركيا 104 مليارات دولار

وفي ذات السياق قال الرئيس أردوغان، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدمار الذي خلفه الزلزال كلف قرابة 104 مليارات دولار، ولا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم.

وأضاف: “سنقوم بإعادة بناء وإحياء جميع مدننا التي دمرها الزلزال ببنيتها التحتية والفوقية وأماكنها التاريخية والثقافية”.

وتابع: “لن ننسى اطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة”.

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جهود تركية

وأردف: “هدفنا إنشاء أبنية عددها يلبي احتياجات منطقة الزلزال في غضون عام، ونخطط لتسليم 319 ألف منزل في العام الأول و650 ألفًا بالإجمالي”.

وأكد: “سنواصل توفير التسهيلات اللازمة من أجل نقل مواد المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا القادمة من دول أخرى، نوفر سكنا لنحو نصف مليون شخص عبر بناء 108 آلاف منزل مسبق الصنع خلال أول شهرين من الزلزال”.

في 6 من فبراير ضرب زلزالان قويان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا تلاهما آلاف التوابع العنيفة، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وخلف العديد من الأضرار المادية الهائلة.