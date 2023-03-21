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ضوابط تشغيل مركبات “الهوية الجديدة” تكشفها هيئة النقل

ضوابط تشغيل مركبات “الهوية الجديدة” تكشفها هيئة النقل

ضوابط تشغيل مركبات “الهوية الجديدة” تكشفها هيئة النقل
٠٧:٥٥:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت الهيئة العامة للنقل، سيارات أجرة بالهوية الجديدة، تحمل لوحات “خصوصي”، الأمر الذي اعتبرته مخالفة لنظام المرور.

وتقضي الضوابط التي أعلنتها الهيئة بــ:

-منع تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة.

-ضرورة تعديل نوع تسجيلها وفقًا للائحة التنفيذية للمرور، التي تنص على أن إلغاء بطاقة التشغيل يتم بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات والمقابل المالي.

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متى تُلغى بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة؟

والحالات التي تُلغى فيها بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة، بحسب هيئة النقل هي:

-وفاة المصرح له.

طلب من المصرح له.

-إلغاء الموافقة الصادرة من الجهة المختصة بإدارة المطار.

-تعديل نوع تسجيل السيارات.

ويعتبر الترخيص ملغيًا في حالة:

-إذا مضت مدة (180) يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده.

-تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

-وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

-يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة للاستمرار في ممارسة النشاط، ويتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام اللائحة خلال مدة التصحيح.

-في جميع الحالات لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، أن قرار تعديل آلية تنفيذ اللائحة نصت على:

-وضع اشتراط على المنشآت، والأفراد في نشاط الأجرة لتغيير لون المركبة.

-إزالة الهوية والتجهيزات الفنية عند طلب إلغاء البطاقة، أو إلغائها بموجب أحكام اللائحة.

-أن يتم تعديل لون المركبة قبل تعديل نوع تسجيلها من نقل “عام” إلى نقل “خصوصي”، من الإدارة العامة للمرور ومن ثم تعديل ذلك في بيانات رخصة السير للمركبة.

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مخالفات السيارات الأجرة 

وحددت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة عدة مخالفات، منها:

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو ممارسة النشاط بترخيص ملغي وغرامتها 5 آلاف ريال.

-مخالفة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ.

-عدم توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص.

-عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص وغرامتها 5 آلاف ريال.

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