“قانوني” يكشف عقوبة الإساءة والتجريح على وسائل الإعلام

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأكاديمي القانوني، حسن رديف، عن عقوبة الإساءة والتجريح سواء على وسائل الإعلام أو غيرها.

وقال إن الإساءة الإعلامية تصل فيها العقوبة من 40 – 100 ألف في حال إثارة الرأي العام، بحسب “عكاظ”.

وأضاف أن العقوبة تصل إلى 300 ألف في حال الاتهام والتجريح.

عقوبة الإساءة لكبار السن

في سياق متصل، كشف أستاذ القانون الجنائي في معهد الإدارة، الدكتور أصيل الجعيد، أن عقوبة الإساءة لكبار السن غرامة تصل إلى نصف مليون ريال والسجن مدة تصل إلى سنة.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أنه إذا كانت الأسرة عامدين متعمدين عدم رعاية كبير السن وإيوائه، وإن كانوا قادرين على ذلك، فإن هذا جزء من التجريم، جرمته المادة السادسة عشر بعقوبة سجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمئة ألف ريال، هذا في جانب عدم الرعاية والإيواء مع تعمد الأسرة إذا كانوا قادرين على ذلك.

وأضاف أنه بالنسبة للجانب الآخر الخاص بتجريم مسألة العائل الذي له سلطة التصرف المالي في كبير السن، فإذا أساء سلطة التصرف المالي في أموال كبير السن، فإن هذا الأمر أيضًا جرّمه النظام، كذلك إذا تصرف في أموال كبير السن ولم تكن له سلطة عليه وبدون موافقته الصريحة، فهذا أيضًا جرّمه النظام بالمادة الـ 16، بعقوبة سجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمئة ألف ريال.

وأكد أنه ما دام الموضوع يشمل الأسرة، فإنه من المهم أن لا تخل العقوبات بالترابط الأسري، فبالتالي أعطى النظام سلطة للمحكمة أن تنفذ عقوبة بديلة عن السجن لمدة سنة، أو الغرامة نصف مليون ريال، عقوبات بديلة مثلًا تنظيف المساجد، حيث روعي من خلال المشرع أن تكون خدمة اجتماعية.

اقرأ أيضًا:

قانوني: غرامة تصل لنصف مليون ريال والسجن سنة عقوبة الإساءة لكبار السن