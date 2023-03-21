خدمة اليوم.. تعرف على مُدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك مددًا معينة من أجل الاشتراك المؤهل للاستحقاق في برنامج “ساند”.

مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”

وعن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تكون على النحو التالي:

1 – يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى.

2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية.

3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة.

4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند

وأضافت أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفير الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة و العاشرة من النظام:

1 – الإفلاس، ويكون في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2 – إنهاء النشاط، وذلك عن إنهاء علاقة بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

3 – الفصل بموجب المادة 77، وذلك عند فصل وفق أحكام المادة 77، من نظام العمل.

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