كيف تحافظ على راتب مارس حتى عيد الفطر؟.. نصائح مهمة لا تفوتك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يتميز شهر رمضان بارتفاع السلوك الاستهلاكي لدى الفرد، وبخاصة استهلاك الأغذية والمشروبات والهدايا، وحتى الأماكن الترفيهية.

ويتسبب ذلك في زيادة الإنفاقات المالية وهو ما يؤثر على الاستقرار المالي للأسرة.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الإقبال على بعض السلع يزيد من أسعارها.

اقرأ أيضًا:

كيف تدير الأسرة الراتب في 30 يومًا؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

السلوك الاستهلاكي المرتبط بعيد الفطر

والسلوك الاستهلاكي المرتبط بعيد الفطر، ومضاعفة الاستهلاك المرتبط بالتسوق واقتناء السلع، وزيادة العروض والتخفيضات في المتاجر والتطبيقات.

ويقول تقرير لفضائية “الإخبارية”، إن هذه العوامل السابقة تعيق من السلوك الاستهلاكي للأفراد.

ويتميز شهر رمضان من هذا العام بأهمية الادخار، نظرًا لأن راتب شهر مارس سيوافق الأسبوع الأول من شهر الصيام، والذي عادة يزداد فيه الاستهلاك.

وسيكون راتب أبريل بعد عيد الفطر بأسبوع، أي أن العيد يعتمد على راتب مارس، وهو ما يزيد أيضًا من الاعتماد على راتب شهر فبراير، بحسب جمعية الادخار (ادخار).

اقرأ أيضًا:

أول أسبوع من رمضان بدون راتب.. 6 نصائح لتدبير أمورك المعيشية

راتب مارس في أول أسبوع من شهر رمضان

وأوضحت الجمعية، المعنية برفع وتعزيز الوعي المالي لدى مواطني المملكة، أن راتب شهر مارس سيكون في أول أسبوع من شهر رمضان.

وسيكون هناك شهر كامل يتطلب أموالاً للمصروفات، بالإضافة إلى أن أول أسبوع بعيد الفطر المبارك سيكون بدون راتب.

ونصحت جمعية ادخار بمنح مصروف العيد للزوجة والأبناء من راتب شهر فبراير، وشراء نصف مقاضي شهر رمضان من أسواق الجملة منه.

وحذرت من العروض الكثيرة هذه الفترة؛ لأنها ستقضي على ما تبقى لديك من مال، إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية للعرض.

وتسعى “ادخار” إلى رفع الوعي المالي، وتقديم تدريب عليه، وعقد ورش مثل ورشة سداد الديون، والمشاركة في الحملات التوعوية، ومتابعة ووضع الخطط المالية.