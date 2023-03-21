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مطار عربي بالمركز الثاني.. أفضل 5 مطارات في العالم
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مطار عربي بالمركز الثاني.. أفضل 5 مطارات في العالم

مطار عربي بالمركز الثاني.. أفضل 5 مطارات في العالم

مطار عربي بالمركز الثاني.. أفضل 5 مطارات في العالم
٠٧:٤١:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدّر مطار شانغي في سنغافورة القائمة السنوية التي تصدرها شركة “سكاي تراكس” لأفضل المطارات في العالم.

مطار حمد الدولي ثاني أفضل مطار عالميًا

وجاء مطار حمد الدولي في دولة قطر، ثانيًا، في أفضل مطارات العالم لهذا العام، وذلك لما يتضمنه من سائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين.

كما يوفر مطار حمد الدولي جولات في المدينة، لمن سيقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.

وتصدر “سكايتراكس”، وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران والمطارات، قائمتها السنوية بالاستناد إلى استطلاع رأي المسافرين من جميع أنحاء العالم.

حمد الدولي .. ثاني أفضل مطار في العالم - جريدة الراية

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تقييم رحلات المسافرين

وتطلب الشركة من المسافرين تقييم تجاربهم الكاملة بأي مطار، منذ لحظة تسجيل الوصول إلى المغادرة وما بينهما.

وحل مطار شانغي في سنغافورة في السابق على رأس قائمة “سكايتراكس” لمدة ثماني سنوات متتالية، لكنه تراجع بضعة مراكز بين عامي 2021 و2022، مع انخفاض أعداد المسافرين خلال الجائحة، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة بقطر، الصدارة بدلاً منه.

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مزايا مطار شانغي الدولي

ويضم مطار شانغي شلالاً داخليًا مذهلاً يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، وحديقة فراشات، وسينما IMAX، إلى جانب أكثر من 280 منفذ بيع بالتجزئة ومطاعم، ما يجعله مثاليا لقضاء الوقت أثناء التوقف.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن بيتر ميللر من “سكايتراكس” القول إن “مطار شانغي يعد في الأساس مطار ترانزيت، وبحسب ملاحظات العملاء، فإن أداء المطار رائعًا، لأنه يوفر مجموعة كبيرة من المرافق ووسائل الراحة لجميع أنواع العملاء، سواء كانوا عائلات أو مسافرين من رجال الأعمال أو السياح”.

دليل شامل عن مطار سنغافورة : اقرأ - السوق المفتوح

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المراكز الخمسة

وشملت المراكز الخمسة الأولى في قائمة “سكايتراكس” لهذا العام، كل من مطار طوكيو الدولي، المعروف باسم هانيدا في المركز الثالث، ومطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية رابعا، ومطار باريس شارل ديغول الدولي في المركز الخامس.

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