عاجل.. لأول مرة في التاريخ رئيس أمريكا السابق يواجه تهمة ارتكاب جريمة

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لأول مرة في التاريخ، يواجه رئيس سابق لـ الولايات المتحدة الأمريكية تهمة ارتكاب جريمة جنائية.

ترامب يواجه تهمة ارتكاب جريمة

ويشهد، اليوم الثلاثاء، توجيه تهمة للرئيس السابق للبلاد، دونالد ترامب، بارتكاب جريمة جنائية.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم اتهام ترامب بتزوير وثائق في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

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ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة في الموعد، ومنها:

ليس من الواضح كيف سيبدو الاتهام، وما إذا كان ترامب سيأتي شخصيًا إلى نيويورك لتوجيه اتهامات له، وما إذا كان سيتم القبض عليه.

ومما يزيد من توتر الموقف، دعوة ترامب الأخيرة لأنصاره للاحتجاج على محاكمته الجنائية و”استعادة.. البلاد”.

وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه يوم الثلاثاء.

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هل يتم اعتقال ترامب؟

وقال ترامب على شبكة “Truth Social” الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.

ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.

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دعوى ضد ترامب بالتشهير

وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.