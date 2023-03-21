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قبل إطلاقها رسميًا.. شاهد سيارة أودي Q5 موديل 2024 (صور)
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قبل إطلاقها رسميًا.. شاهد سيارة أودي Q5 موديل 2024 (صور)

قبل إطلاقها رسميًا.. شاهد سيارة أودي Q5 موديل 2024 (صور)

قبل إطلاقها رسميًا.. شاهد سيارة أودي Q5 موديل 2024 (صور)
٠٦:١٥:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قامت شركة أودي، عملاق صناعة السيارات الألمانية، بالكشف عن الكثير من التحديثات في سيارة أودي Q5 موديل 2024.

سيارة أودي Q5 موديل 2024

وجاءت التحديثات لتشمل المصابيح الأمامية، وظهر ذلك التغير عندما التقط مصورون صورًا لسيارة أودي Q5 2024 أثناء اختبارها.

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مواصفات سيارة «أودي Q5» موديل 2024 قبل إطلاقها رسيماً - موقع الموقع

شبك ذو إطار واحد

تنتمي سيارة أودي Q5 موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV متوسطة الحجم، وتمتلك أودي Q5 الجديدة تصميم أكثر شراسة وعضلية عن سابقتها، تحتوي أودي Q5 على شبك ذي إطار واحد، ومصابيح أمامية، ورسومات قابلة للتخصيص.

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تعرف على مواصفات أودي Q5

لوحة عدادات جديدة كليًا

تحتوي سيارة أودي Q5 موديل 2024 علي جنوط ألومنيوم مقاس 21 بوصة، وزخارف رياضية، ولوحة عدادات جديدة كليًا، وشاشة عرض مركزية.

كما تحتوي على أدوات تحكم معاد تصميمها، وعجلة قيادة مكونة من أربعة أذرع، وشارة كواترو ضخمة على الكونسول الوسطي.

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بعد الكشف رسميًا . . تعرف على مواصفات أودي Q5 موديل 2021

نسخة كهربائية من سيارة أودي Q5

تقدم سيارة أودي Q5 بنسخة كهربائية أيضًا وسيطلق عليها اسم Q6 إي ترون، وستكون جزءً من تسمية أودي الجديدة.

أحدث أخبار و معلومات السيارات في مصر و العالم | التوكيل | شاهد: أودي تقدم موديل 2021 من Q5، بشكل معدل وتجهيزات جديدة

محرك أودي Q5

والجدير بالذكر أن شركة أودي الألمانية لم تصدر أي تفاصيل رسمية عن محرك أودي Q5، لكن من المتوقع أن تحصل أودي Q5 على إصدارات بنزين وديزل هجينة، وهجينة بالقابس، ومن المتوقع أن تكشف شركة أودي عن سياراتها أودي Q5 موديل 2024 خلال العام الجاري.

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