زلزال تركيا.. أرقام رسمية مهولة لحجم الخسائر

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدمار الذي خلفه الزلزال جنوب تركيا في 6 فبراير، يقدر بـ 104 مليارات دولار، مبينًا أنه لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم.

مواجهة آثار زلزال تركيا

جاء ذلك في خطاب ألقاه الاثنين، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في مؤتمر المانحين الذي يعقده الاتحاد الأوروبي لدعم تركيا بمواجهة آثار الزلزال.

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298 ألف مبنى غير صالحة للسكن

وأوضح أردوغان أن عدد الأبنية غير الصالحة للسكن في 11 ولاية بمنطقة الزلزال يبلغ 298 ألفًا.

وأضاف قائلا: “سنقوم بإعادة بناء وإحياء جميع مدننا التي دمرها الزلزال ببنيتها التحتية والفوقية وأماكنها التاريخية والثقافية”.

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50 ألف حالة وفاة

وذكر أردوغان أن عدد وفيات الزلزال المدمر في الولايات التركية المنكوبة، تجاوز 50 ألفًا، بينهم 6 آلاف و807 أجنبيًا ولاجئًا سوريًا.

ولفت أردوغان إلى أن علماء الزلازل يقولون إن زلزال قهرمان مرعش هو الأعنف مقارنة مع الزلازل التي تقع في البر.

وأشار إلى أن آلاف الهزات الارتدادية أعقبت الزلزال الرئيس المدمر، وأنها ما زالت مستمرة في المنطقة.

وأكد أن الجهات المعنية في بلاده تواصل توفير الخدمات والمواد الغذائية والسكنية للمتضررين من الزلزال، رغم الظروف الجوية غير المواتية.

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التضامن الدولي

وأثنى أردوغان على التضامن الدولي قائلاً: “لن ننسى إطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة”.

وشكر أردوغان جميع الدول التي أعربت عن تضامنها مع تركيا وبادرت بإرسال المساعدات الإنسانية وفرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة.

وأوضح أن المساهمات التي ستتحقق في مؤتمر المانحين، ستساعد تركيا في تضميد جراح المتضررين من الزلزال.

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إعادة بناء المساكن

وتابع قائلا: “هدفنا هو إعادة بناء المساكن للمتضررين من الزلزال خلال عام واحد وتوفير المسكن الجيد لهم. ففي أول عام نخطط لبناء 319 ألف وحدة سكنية وفي المجموع سنبني 650 ألف منزل في الولايات المنكوبة”.

وأعرب في هذا السياق عن تضامن بلاده مع المتضررين من الزلزال في سوريا.

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