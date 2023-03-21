خلال عام.. وفاة 43 ألف شخص في الصومال بسبب الجفاف

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن “الجفاف قد يكون خلّف وفاة 43 ألف شخص في الصومال في 2022 نصفهم من الأطفال دون الخامسة”.

الجفاف.. السبب الأول في الوفاة

وهذه أول حصيلة رسمية يعلن عنها إثر موجة الجفاف التي اجتاحت أجزاء كبيرة من القرن الإفريقي، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الاثنين.

توقعات بوفاة 18 ألفًا في 6 أشهر

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يموت 18 ألف شخص على الأقل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال التقرير الذي أعدته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي إن “الأزمة الحالية لم تنته بعد”.

جفاف لمدة عامين

ويشهد الصومال فترة جفاف تاريخية لمدة عامين – وهو وضع لم يشهد له مثيل منذ أكثر من 40 عامًا.

ومن شأن احتجاب الأمطار المتوقع للموسم الخامس أن يؤدي إلى تشريد المزيد من العائلات، حيث تلوح المجاعة في الأفق.

وتعاني الصومال وإثيوبيا وكينيا من شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

نزوح مليون شخص

ووفق تقارير أممية، نزح أكثر من 755 ألف شخص داخليًا في الصومال بسبب الجفاف الشديد هذا العام، وبهذا يصل العدد الإجمالي للنازحين إلى مليون شخص منذ يناير 2021 عندما بدأ الجفاف.

انتشار الوفيات والأمراض

وقال دكتور رحمن مالك، ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال “إننا نسابق الوقت لمنع وقوع الوفيات، التي يمكن تجنبها، وإنقاذ الأرواح”.

ويواصل: “شهدنا انتشار الوفيات والأمراض في ظل طول أمد أزمة الجوع والغذاء”.

ويؤكد أن “ثمن التقاعس عن العمل يعني أن الأطفال والنساء والمستضعفين سيدفعون الثمن بحياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية مجتمعين”.

الوضع حرج للغاية

وسبق أن قالت الامم المتحدة هذا العام إنهم لم يعودوا يتوقعون إعلانًا رسميًا عن المجاعة في الصومال، لكنهم وصفوا الوضع بأنه “حرج للغاية” مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من الجوع في هذا البلد وحده.

تغير المناخ وارتفاع الأسعار

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع المتأزمة في الصومال من حوالي خمسة ملايين إلى أكثر من سبعة ملايين في الأشهر المقبلة.

ويتفاقم ذلك بسبب آثار تغيّر المناخ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتحتاج الأمم المتحدة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار للوفاء بالاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية لـ7.6 مليون شخص في الصومال خلال عام 2023.