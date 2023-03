تؤثر على صحتك.. 7 أخطاء في النظام الغذائي يجب التوقف عنها فورًا

تواصل – فريق التحرير:

تنتشر العديد من الأخطاء في النظام الغذائي بين الكثير من الناس، مما يؤثر على تدهور صحة الإنسان، وإصابته بالأمراض، وتعكير صفو حالته النفسية.

ويساعد تغيير الأنماط غير الصحية والأخطاء الشائعة في النظام الغذائي على منحنا فوائد صحية كثيرة، ويسهم في تحسين صحتنا بشكل كبير وزيادة متوسط العمر المتوقع.

ونرصد أهم الأضرار الصحية التي يجب التوقف عنها فورًا وفقًا لموقع Eat This Not That.

التوقف عن تناول الوجبات السريعة

يجب الامتناع عن الوجبات السريعة لأنها مليئة بالمواد الضارة غير الصحية، ومنها:

مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد من أمراض القلب وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

تصيب الجسم بالعديد من الأضرار لاحتوائها على مواد غير صحية وغير غذائية.

كما أن الوجبات السريعة من الأسباب الرئيسة للإصابة بالسمنة وأمراضها.

الامتناع عن القهوة

التوقف عن تناول القهوة هو مسألة تبدو مستحيلة للكثيرين، لكن تقليلها وعدم الزيادة عن كوبين أو ثلاثة خلال اليوم يبدو منطقيًا.

ويمكن تعويض حالات الصداع التي تنتاب البعض بسبب تقليل القهوة، بشرب سوائل أخرى كالماء والعصائر والأعشاب المختلفة.

التدخين

يوجد العديد من الأشياء في حياتنا اليومية يمكن أن تخفض من عمرنا دون أن ندرك ذلك.

ويعد التدخين أحد الأسباب الرئيسة للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية؛ فإن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 25 مرة مقارنة بغير المدخنين.

عدم استخدام الأدوية المهدئة كعلاج لكل شيء

يجب عدم المهدئات كعلاج لأي شيء، فمثلا الصداع ووجع الظهر يحدان من القدرة على الأداء.

ويلجأ الكثيرون إلى الأدوية المسكنة أو الحبوب المهدئة دائمًا، مما يزيد من دهون الكبد ومن احتمال حدوث قرحة المعدة، وقد يحدث ضررًا في الكلى ونزيفًا في البطن

وبدلاً من ذلك، يجب عدم تناول الحبوب المهدئة لأكثر من عشرة أيام في الشهر الواحد.

الجلوس طوال اليوم

تتطلب الوظائف المكتبية، على وجه الخصوص، الجلوس طوال اليوم لساعات عديدة، وهو الأمر الذي يضر بالصحة بحسب ما كشفت دراسات علمية.

فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بزيادة أمراض القلب والسكري عند المرء.

بينما وجدت دراسة أخرى أن الجلوس لساعات طويلة يزيد من خطر الاضطرابات العضلية الهيكلية، وخاصة آلام أسفل الظهر.

التقليل من أكل اللحوم

التقليل من أكل اللحوم عادة صحية؛ لأن الإكثار منها يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بحسب الدراسات.

وبدلاً من ذلك: تُوصي الجمعية الألمانية للتغذية بأن يتناول الإنسان ما بين 300 إلى 600 جرام من اللحوم لا أكثر أسبوعيًا، وكذلك بتناول أطعمة بديلة عن اللحوم.

نمط التفكير السلبي

غالباً نجد أنفسنا عالقين في أفكار سلبية، لذلك يجب القيام بأشياء للتخلص من الجمود.

ومن المهم أن نكون إيجابيين ومتفائلين؛ لأن ذلك يُغيّر من وجهة نظرنا ويساعدنا على رؤية الجانب الأكثر إشراقاً من الأشياء.