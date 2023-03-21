عاجل.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف المركز أن انخفاض درجات الحرارة يكون مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

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هطول أمطار رعدية

وأكد المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.

تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.