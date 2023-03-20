خطوة جديدة بالكويت لحصار العمالة العشوائية

تواصل- فريق التحرير:

باشرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، تطبيق آلية جديدة للتدقيق على المؤهلات الدراسية للوافدين، وربطها بأذونات العمل الصادرة لهم.

ويأتي هذا في خطوة هدفها منع التلاعب بالمسميات الوظيفية ومحاصرة العمالة الهامشية.

العمالة الهامشية بالكويت:

ونقلت صحيفة ” القبس” الكيوتية، عن مصادر مطلعة أن هذه الآلية ستتيح التأكد من:

1-المسميات الواردة في الشهادات.

2- ربطها مع مسميات الأعمال الصادرة للعاملين في القطاع الخاص، من خلال اعتماد المؤهلات والشهادات الدراسية المرسلة إلى مركز السلامة المهنية.

كما كشفت المصادر أن المسميات التخصصية في القطاع المالي والمصرفي والوظائف المرتبطة بالشؤون المالية والإدارية ستكون:

-مرتبطة بشكل مباشر بالشهادات.

– لن يسمح بحصول أي مقيم على مسمى وظيفي مهني من دون حصوله على شهادة في الاختصاص نفسه.

– سيتاح للشركات عبر تطبيق “أسهل” اختيار المسمى الخاص بأصحاب المؤهلات وفق تقدير الاحتياج الخاص بها.

– تغييره وفق الدرجات العلمية للموظفين العاملين لديها، من دون السماح بأن يكون مسماهم مخالفاً لما ورد في المؤهلات.

فيما كشف تقرير صادر عن الهيئة، عن إلغاء 17 ألف إذن عمل لمقيمين في القطاع الأهلي خلال 2022.

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