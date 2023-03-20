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أدنى مستوى لأسعار الغاز في أوروبا منذ 2021
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أدنى مستوى لأسعار الغاز في أوروبا منذ 2021

أدنى مستوى لأسعار الغاز في أوروبا منذ 2021

أدنى مستوى لأسعار الغاز في أوروبا منذ 2021
٠٢:٤١:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعا إلى ما دون 40 يورو لكل ميجاوات في الساعة، في أدنى مستوى منذ يوليو عام 2021، أي 18 شهرا.

أسباب التراجع

ويعود تراجع أسعار الغاز الطبيعي إلى امتلاء منشآت تخزين الغاز، بالإضافة إلى تسجيل درجات حرارة أدفأ خلال في فصل الشتاء.

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نقص السيولة النقدية

وكانت أسعار الغاز الطبيعي صعدت بنسبة عالية، في بداية تعاملات 2023 في أوروبا، في وقت يعاني فيه المتعاملون من نقص السيولة النقدية، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

بدائل للغاز الروسي

وصلت أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية في بداية الحرب الأوكرانية، مازال عام 2023 يمثل اختبارات جديدة للقارة الأوروبية التي تحاول البحث عن بدائل لتوقف الإمدادات الروسية.

في الوقت نفسه ساعدت واردات الغاز الطبيعي المسال في خفض أسعار العقود القياسية بنسبة 47% تقريبا، خلال ديسمبر الماضي، وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية في ختام التعاملات بنسبة 0.9% إلى 77.02 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

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