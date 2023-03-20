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أمريكا تقرر الكشف عن وثائق سرية حول نشأة فيروس كورونا
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أمريكا تقرر الكشف عن وثائق سرية حول نشأة فيروس كورونا

أمريكا تقرر الكشف عن وثائق سرية حول نشأة فيروس كورونا

أمريكا تقرر الكشف عن وثائق سرية حول نشأة فيروس كورونا
٠٢:٤٠:٥١ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، على قانون يتيح نشر وثائق سرية تحوي معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.

رفع السرية

وتعهد بايدن، في بيان، بأن الإدارة الأمريكية سترفع السرية، وتنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 “بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات”، حسب “العربية”.

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استقرار ملحوظ 

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت يوم الجمعة الماضي، أن جائحة كورونا قد تشهد استقرارًا ملحوظًا على مستوى العالم خلال العام الجاري.

وأوضحت في بيان لها، أن الفيروس سيكمن حيث يشكل تهديدًا مشابها لمرض الإنفلونزا الذي اعتاد عيه الجميع، حسب “سبوتنيك”.

قريبًا إعلان انتهاء حالة الطوارئ

وأعربت المنظمة عن ثقتها، في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، مؤكدة أنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.

الكلمات الدلالية:
الإدارة الأمريكية جو بايدن فيروس كورونا معلومات استخبارية وثائق سرية

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