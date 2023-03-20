ارتفاع أسعار الماشية يجبر المستهلكين على الشراء بالكيلو

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اشتكى مستهلكون من ارتفاع أسعار رؤوس الماشية، خلال الفترة الماضية، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

ارتفاع الطلب

ولجأ عدد من المستهلكين إلى شراء اللحوم بالكيلو، نظرا لارتفاع أسعار الماشية والأغنام، وصعوبة الحصول على رأس ماشية كاملة، حسب “الوطن”.

من ناحية أخرى، برر عدد من تجار الماشية سبب الارتفاع إلى كثرة الطلب قبل رمضان.

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الحري الأعلى سعرا

وتصدر الحري الأسعار، حيث تراوح بين 1800و1900 ريال، وهو الأكثر طلبا للمستهلكين، وكان سعر النعيمي 1600 إلى 1700 ريال، وبلغ سعر السواكني الصغير 1000 ريال بينما كان سعر السواكني الكبير 1700 ريال.

الإقبال على محلات الملاحم

وزاد تردد المستهلكين على محلات الملاحم، قبيل حلول شهر رمضان، وأكد عدد من المستهلكين أن شراء اللحوم من الملاحم أفضل سعرا من حيث قدرتهم الشرائية.

أسعار اللحوم بالكيلو

ويباع كيلو الحري بـ 120 ريالا الدرجة الاولى، أما الدرجة الثانية فالسعر 55 ريالا لليكلو، أما الدرجة الثالثة فالسعر 45 ريالا، ولحم العجل الكيلو 70 ريالا، ولحم مفروم عجل 65 ريالا، ولحم مفروم غنم 70 ريالا.