تويتر يعتزم فرض رسوم جديدة مقابل هذه الخدمة

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم منصة تويتر فرض رسوم على مستخدميها مقابل خدمة شهيرة لتأمين الحسابات، بحسب ما كشفته تقارير صحفية عالمية.

المصادقة الثنائية:

وأفاد تقرير منشور عبر موقع “جادجيتس 360” أن تويتر تنوي فرض رسوم على مستخدميها مقابل تفعيل خدمة المصادقة الثنائية على تسجيل الدخول للحساب القائمة على الرسائل النصية القصيرة.

وتُستخدم خدمة المصادقة الثنائية لإضافة المزيد من الأمان للحسابات، حيث يمكن لمستخدمي “تويتر بلو” فقط حاليًا استخدام الخدمة.

وفي التفاصيل منحت تويتر مهلة 30 يومًا لإزالة المصادقة الثنائية باستخدام الرسائل النصية القصيرة من إعدادات حساباتهم.

ونوهت الشركة أن قرارها يعود إلى أن إدارة الشركة تخشى إساءة استخدام التقنية من قبل عدد من المستخدمين.

فيما يخشى عدد من المستخدمين أن إزالة المصادقة الثنائية قد يجعل حسابات تويتر معرضة لخطر الاختراق أو كشف بياناتها.

تراجع أرباح تويتر:

وقبل أسبوعين سجلت شركة تويتر تراجعا بنسبة 40% للإيرادات والأرباح المعتدلة لشهر ديسمبر الماضي 2022، بعد تراجع شركات كبرى عن الإعلان على المنصة.

وخفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر.

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