ارتكبها مواطنون ومقيمون.. 4000 تسجيل صوتي تفضح 150 جريمة احتيال مالي

تواصل- فريق التحرير:

باشرت نيابة جرائم الاحتيال المالي، التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية.

150 جريمة:

وكشفت في النيابة العامة أمس الإثنين، أنهما اشتركا في 150 جريمة احتيال مالي.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت اتفاق المواطن مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات.

كما استقبل أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات وتشغيلها في منزله.

وفي التفاصيل ايضا تلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.

المضبوطات:

وعقب تفتيش منزل المواطن عثرت النيابة على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث.

كما تم العثور على صندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دوّنت عليها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز.

وبفحص الأجهزة فنياً عثر على أكثر من 4000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا.

فيما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال.

وقد تمكنت الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال تم جمعها بطريق الاحتيال.

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