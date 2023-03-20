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4 مراكز إسلامية جديدة في بريطانيا بدعم من دولة عربية

4 مراكز إسلامية جديدة في بريطانيا بدعم من دولة عربية

4 مراكز إسلامية جديدة في بريطانيا بدعم من دولة عربية
٠٢:٠٤:٢٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، افتتاح 4 مراكز إسلامية جديدة، في مناطق مختلفة، وذلك تحت إشراف جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت.

المراكز الجديدة 

وجرى افتتاح مسجد شيفلد، بمدينة شيفلد، في مقاطعة يوركشير الجنوبية، ومركز البيان، في مدينة برادفورد غربي المقاطعة، ومركز الأمل، في مدينة ليستر، أكبر مدن شرق وسط بريطانيا، وأخيرا، مركز عبدالله المطوع، في مدينة سوانزي، جنوبي ويلز.

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ترسيخ قيم الإسلام 

من جانبه، أوضح رئيس قطاع أوروبا وآسيا وافريقيا في جمعية الرحمة العالمية، خالد الملا، أن المراكز الإسلامية تهدف إلى المساهمة في ترسيخ قيم الإسلام السمحاء لدى مسلمي بريطانيا.

وأضاف أنها تعمل على نشر الفهم الوسطي للاسلام بين رواد هذه المراكز وتهدف كذلك لتثبيت الاسلام في نفوس المسلمين والتعريف به لغير المسلمين.

ولفت إلى أن المراكز تضم قاعات لتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية والقاء محاضرات ودروس واقامة شعائر الاسلام، حسب “الراي”.

مسجد شيفلد

وبيّن الملا أن مسجد شيفلد افتتح بالتنسيق مع أمانة الإيمان وبدعم ومساهمة من الأمانة العامة للأوقاف الكويتية، ويتسع لما يقارب 1500 مصل، وهو من أكبر مساجد المدينة.

الكلمات الدلالية:
الإسلام في بريطانيا دولة الكويت مراكز إسلامية مسجد شيفلد

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