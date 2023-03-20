الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أدنى مستوى لأسعار الغاز في أوروبا منذ 2021
أمريكا تقرر الكشف عن وثائق سرية حول نشأة فيروس كورونا
خطوة جديدة بالكويت لحصار العمالة العشوائية
ارتفاع أسعار الماشية يجبر المستهلكين على الشراء بالكيلو
4 مراكز إسلامية جديدة في بريطانيا بدعم من دولة عربية
بعد إسقاط مقاتلة أمريكية.. البلطيق يشهد مناوشات جوية بين روسيا وأمريكا

الرئيسية

 /

دولي

 /

بعد إسقاط مقاتلة أمريكية.. البلطيق يشهد مناوشات جوية بين روسيا وأمريكا

بعد إسقاط مقاتلة أمريكية.. البلطيق يشهد مناوشات جوية بين روسيا وأمريكا

بعد إسقاط مقاتلة أمريكية.. البلطيق يشهد مناوشات جوية بين روسيا وأمريكا
٠١:٥٣:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الدفاع الروسية،  بيانا، أمس الإثنين، كشف أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان باتجاه الحدود الروسية.

قاذفتان أمريكيتان

وأوضحت الوزارة أن الهدفين هما عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز “B-52H”، حسب “العين الإخبارية”.

اقرأ أيضا:

بعد إسقاط روسيا لها.. 15 معلومة جديدة لا تعرفها عن مسيرة إم كيو 9 الأمريكية

انتهاك الحدود

وقال البيان إنه: “من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز سو – 35 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية”

وأضاف أنه “بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأمريكية من حدود دولة روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها”.

أسقطت في البحر الأسود

وفي 14 من مارس الجاري، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، بيانا، أوضح أن مقاتلتين روسيتين اعتراضا بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية، مضيفا: “أسقطنا طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية”.

وشدد على أن الطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود

الكلمات الدلالية:
أمريكا إسقاط مقاتلة أمريكية بحر البلطيق روسيا مقاتلات روسية مناوشات جوية

مواد ذات صلة

المزيد
بعد زلزال بقوة 5.1 درجة.. سكان العاصمة الباكستانية يغادرون منازلهم خشية هزة ارتدادية

بعد زلزال بقوة 5.1 درجة.. سكان العاصمة الباكستانية يغادرون منازلهم خشية هزة ارتدادية

٠٢:٠١ ص، السبت، ٢٥ يوليو ٢٠١٥
واشنطن ستردّ على أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز

واشنطن ستردّ على أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز

٠٨:٠٨ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٢
رويترز: مبعوثان أمريكيان يتوجهان إلى الخليج لحل الأزمة مع قطر ودعم وساطة الكويت

رويترز: مبعوثان أمريكيان يتوجهان إلى الخليج لحل الأزمة مع قطر ودعم وساطة الكويت

٠٩:٤٥ ص، الثلاثاء، ٠٨ أغسطس ٢٠١٧
ألمانيا تعتقل إيرانيًا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي بأسلحة بيولوجية

ألمانيا تعتقل إيرانيًا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي بأسلحة بيولوجية

٠٩:٣٤ ص، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *