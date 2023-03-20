بعد إسقاط مقاتلة أمريكية.. البلطيق يشهد مناوشات جوية بين روسيا وأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا، أمس الإثنين، كشف أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان باتجاه الحدود الروسية.

قاذفتان أمريكيتان

وأوضحت الوزارة أن الهدفين هما عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز “B-52H”، حسب “العين الإخبارية”.

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انتهاك الحدود

وقال البيان إنه: “من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز سو – 35 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية”

وأضاف أنه “بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأمريكية من حدود دولة روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها”.

أسقطت في البحر الأسود

وفي 14 من مارس الجاري، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، بيانا، أوضح أن مقاتلتين روسيتين اعتراضا بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية، مضيفا: “أسقطنا طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية”.

وشدد على أن الطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود