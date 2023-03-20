الفرز المروري تكشف خطتها.. اكتمال الجاهزية لاستقبال رمضان في أقدس البقاع

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باشرت مراكز الفرز المروري التي خصصتها قوات أمن العمرة أعمالها الميدانية في مداخل مكة المكرمة، معلنة اكتمال جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان

جاهزية القطاعات الحكومية

وفي الوقت نفسه، أعلنت القطاعات الحكومية المعنية من الجهات الأمنية والمدنية بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة المقدسة، أنها على أهبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات، حسب “عكاظ”.

توجيه مركبات المعتمرين

وبدأت مراكز الفرز المروري بتوجيه مركبات المعتمرين إلى المواقف المخصصة لإيقاف سياراتهم، ومن ثم ركوب سيارات النقل العام بالحافلات أو سيارات الأجرة الخاصة، لتسهيل وصولهم إلى المسجد الحرام، ومن ثم العودة مرة أخرى للمواقف.

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توزيع ماء زمزم

من جهة أخرى، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف نقطة لتوزيع أكثر من 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال رمضان في المسجد الحرام، وتجهيز 30 ألف حافظة لماء زمزم وتوزيعها في أنحاء المسجد الحرام كافة.