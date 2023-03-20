قرار عاجل بالكويت.. الاستعانة بـ”البئر المتوحشة” بعد التسرب النفطي

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اتخذت شركة نفط الكويت قراراً سريعاً بالاستعانة بشركة عالمية كبيرة متخصصة في حالات التسرّب.

البئر المتوحشة:

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، فقد استعانت شركة النفط بشركة وايلد ويل “البئر المتوحشة”، للتعامل مع حادث التسرّب النفطي في غرب البلاد الذي وقع أمس الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن سرعة اتخاذ القرار للتعامل مع الحادث تُسهم في تسريع السيطرة على التسرّب ومعرفة أسبابه.

#نفط_الكويت: الفرق المعنية في الشركة تتعامل مع حادث التسرب النفطي حسب الإجراءات المتبعة.. وسنعلن عن التطورات أولاً بأولhttps://t.co/SysaMDvMGf pic.twitter.com/03fd9rtofZ — الراي (@AlraiMediaGroup) March 20, 2023

سبب تسرب النفط:

وكشفت أن التسرّب جاء نتيجة صدع في عين مياه ليختلط الماء بالنفط، وأنه من المنتظر التعرّف على أسباب الاختلاط خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن هناك اجتماعات ومتابعة مستمرة من الإدارة التنفيذية العليا والمسؤولين في “نفط الكويت”، لحين الإعلان عن السيطرة التامة على التسرّب وتأمينه.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لنفط الكويت، أحمد العيدان، كان قد قام بزيارة تفقدية إلى موقع التسرّب في منطقة عمليات الشركة غرب الكويت.

واطلع العيدان برفقته عدد من المسؤولين في الشركة والمشرفين على إدارة حالة الطوارئ في الموقع، وتفاصيل ما جرى والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة وقوع الحادث.

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