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فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك في أول يوم من الصيام؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك في أول يوم من الصيام؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك في أول يوم من الصيام؟
١٢:٤٢:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

الصيام إلى جانب أنه فريضة تجلب رضا الله سبحانه وتعالى، لكن له فوائد مذهلة على الجسم.

ويتميز الصيام بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك فقدان الوزن وتحسين التركيز الذهني وتجديد الخلايا.

الصيام يعزز صحة الجسم:

ويتساءل البعض:”كيف يعمل الصيام فعلاً وماذا يفعل بجسمك”؟:

يعزز الصيام الصحة وطول العمر من خلال العديد من المسارات الأيضية الرئيسية:

 

1- يتسبب الصيام في تحول الجسم من استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة إلى استقلاب مخزون الدهون في الجسم من خلال الكيتوزيه “حرق الدهون”.

2- يحث على البلعمة الذاتية ، حيث تعيد الخلايا استخدام العضيات القديمة والمتضررة لتجديد نفسها.

3- تكيف جسم الإنسان للبقاء على قيد الحياة لفترات طويلة من الحرمان من الطعام ، وبالتالي فهو مناسب جدًا للصيام لفقدان الوزن.

4- الصيام هو وسيلة آمنة ومستدامة لمكافحة السمنة لأنه يقلل من تناول السعرات الحرارية.

5- يحفز عملية حرق الدهون.

6- يمنع تقييد تناول السعرات الحرارية تنشيط مسارات استشعار المغذيات في الجسم .

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الكلمات الدلالية:
الصيام شهر رمضان صحة فوائد الصيام

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