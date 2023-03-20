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وفاة 43 ألف نسمة بسبب الجفاف في دولة عربية
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وفاة 43 ألف نسمة بسبب الجفاف في دولة عربية

وفاة 43 ألف نسمة بسبب الجفاف في دولة عربية

وفاة 43 ألف نسمة بسبب الجفاف في دولة عربية
١٢:٤٠:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت موجة من الجفاف غير المسبوق، دولة الصومال، ما تسبب في وفاة نحو 43 ألف نسمة، نصفهم تقريبا من الأطفال دون سن الخامسة، بحسب باحثين أجروا أول محاولة لتوثيق أعداد الضحايا.

مساعدات إغاثية

من جانبها، شددت الأمم المتحدة على أن عدم هطول الأمطار على مدى خمسة مواسم متتالية جعل نصف سكان الصومال البالغ عددهم 17 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى مساعدات، حسب “الرياض”.

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ارتفاع معدل الوفيات 

وفي السياق ذاته، قادت كلية لندن للصحة العامة والطب المداري، بحثا علميا أثبت أن نصف الوفيات كان من الأطفال دون سن الخامسة وأن الأزمة قد تكون أسوأ من آخر موجة جفاف كبيرة شهدها الصومال في عامي 2017 و2018.

وأفاد التقرير بأن معدل الوفيات قد يرتفع في النصف الأول من عام 2023، وتوقع أن يتراوح إجمالي الوفيات في هذه الفترة ما بين 18100 و34200.

ولفت فرانشيسكو تشيتشي الذي شارك في إعداد الدراسة إلى أن عدم تصنيف الوضع بأنه “مجاعة” يجب ألا يصرف الانتباه عن حجم الأزمة.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الصومال دولة عربية موجة جفاف وفاة 43 ألف نسمة

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