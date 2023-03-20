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مشهد غير متوقع لتصادم 6 سيارات في دولة عربية (فيديو وصور)

مشهد غير متوقع لتصادم 6 سيارات في دولة عربية (فيديو وصور)

مشهد غير متوقع لتصادم 6 سيارات في دولة عربية (فيديو وصور)
١٢:١٠:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، حادثا مروعا، حيث أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 6 سيارات ملاكي أعلى كوبرى أكتوبر.

تصادم 6 سيارات:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بكوبرى أكتوبر ووجود مصابين وانتقل رجال المرور إلى المكان.

وأوضحت صحيفة ” صدى البلد”، أنه تبين من خلال الفحص والمعاينة اختراق سيارة ملاكي ماركة هيونداي ألنترا للحاجز الخرساني الفاصل بين حارتي الطريق، وتوقفها بعرض الحارة المعاكسة.

وأضافت أن ذلك تسبب في اصطدام 5 سيارات أخرى بها أعلى الكوبري، وفي الاتجاه المؤدي إلى منطقة العباسية.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحررت الشرطة محضراً بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيق.

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الكلمات الدلالية:
اخبار مصر حوادث دولة عربية مصر

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