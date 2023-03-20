مظاهرات الإيرانيين مستمرة والأمن يواجه بالرصاص الحي

تواصل – فريق التحرير:

تواصلت احتجاجات الإيرانيين في العاصمة طهران ومختلف مدن البلاد، انتقادا لسياسات نظام الملالي، ووثقت مواقع معارضة اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي.

إشعال النيران

وحسب “إيران إنترناشيونال” أظهر مقطع فيديو، إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على المحتجين في مدينة دهكلان غربي إيران.

وفي مدينة سقز الكردية، أشعل متظاهرون النار في الشارع احتجاجا على أساليب القمع، وسط هتافات منددة بحكم المرشد على خامنئي والنظام الإيراني.

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أوضاع متردية

وتستمر الاحتجاجات وسط أوضاع اقتصادية متردية، وانهيار العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

ووعد ممثل حكومة إبراهيم رئيسي في آخر اجتماع لمجلس العمل، أنه إذا استمرت وتيرة التضخم كما العام السابق وكانت “خارج توقع الحكومة”، فسيتم “تعديل” الرواتب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الإيرانية عن زيادة الفقر بنسبة 71% خلال النصف الأول من العام الإيراني الحالي، وأعلنت أن عدد الفقراء في البلاد تضاعف في العقد الماضي وأن أكثر من 30% من سكان البلاد تحت خط الفقر.