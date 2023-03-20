تصرف تحريضي يجبر دولة عربية على استدعاء سفير دولة الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، استدعاء سفير دولة الاحتلال بالعاصمة عمان إلى مقر وزارة الخارجية، لإبلاغه احتجاج الأردن على تصرفات تحريضية.

خريطة تضم حدوده

واحتج الأردن على استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس الأحد في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكـة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلـة.

تصرف عنصري

واعتبرت الوزارة أن استدعاء السفير الإسرائيلي جاء “لما يمثله ذلك من تصرف تحريضي أرعن، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهـدة السـلام الأردنيـة الإسرائيلية”، حسب “إرم نيوز”.

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احتجاح شديد اللهجة

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إنه “قد تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته.

كما أكدت كذلك على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية فـي دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني”.

تدخل دولي

وطالب الأردن، المجتمع الدولي “بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضا خرقا للقيم والمبادئ الإنسانية”.