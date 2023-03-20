استخدم الفيتو لأول مرة.. بايدن يوجه ضربة موجعة للجمهوريين

تواصل- فريق التحرير:

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضربة للحزب الجمهوري اليوم الإثنين، حيث استخدم الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الحزب.

وكان الجمهوريون قد قدموا مقترحا قانونيا يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

بايدن يستخدم الفيتو:

وكتب بايدن في تدوينة له:” إن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر “مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني”، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.

كما أكد بايدن على وجوب أن يتمكّن مدير خطة الادخار من أن “يحمي مدّخرات جُنيت بشقّ النفس سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها”، في إشارة إلى العضو الجمهورية في الكونغرس والتي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرف.

يذكر أن الجمهوريين قد استغلوا غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير التشريع.

وعلى الرغم من تمتع الديموقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ إلا أن تغيُّب ثلاثة أعضاء وانضمام اثنين إلى الجمهوريين كان كافيا لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس.

فيما يعتبر جمهوريون أن ما يسمى “الاستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

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