الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بعد نشر صورته.. أول تعليق رسمي على أنباء “وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم”
بقيمة تجاوزت المليار ريال.. “إنفاذ “ينجح في بيع أرض تاج الياسمين
أرامكو تعلن عن 385 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات.. رابط التقديم
أهم 10.. تنفيذ الشرع في متهم ارتكب أبشع جريمة واعتناق “مدرب اُحد” الإسلام
حادث سير عنيف ينتهي بطريقة غير متوقعة بمدينة تركية (فيديو)
بشرى لمرضى السرطان.. تقنية واعدة أثناء عمليات الجراحة

الرئيسية

 /

محليات

 /

بعد نشر صورته.. أول تعليق رسمي على أنباء “وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم”

بعد نشر صورته.. أول تعليق رسمي على أنباء “وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم”

بعد نشر صورته.. أول تعليق رسمي على أنباء “وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم”
١١:٢٢:٤٤ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم عن وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم، حيث انتشر الخبر بشكل واسع عبر مواقع “السوشيال ميديا”.

أول تعليق رسمي

وفي أول تعليق رسمي حول الواقعة المزعومة، كشفت الشؤون الصحية في المدينة المنورة، أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل عن وفاة مواطن بلدغة ثعبان غير صحيح.

وأكد المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة عبدالرحمن حمودة – حسب صحيفة عكاظ- أنه لم تسجل أي حالة وفاة في مستشفيات المنطقة نتيجة لدغة ثعبان.

ثعبان ضخم

وكانت وسائل التواصل قد تداولت خلال اليومين الماضيين صورة ثعبان ضخم مقتول داخل سور منزل، وتتضمن الصورة تعليقاً عن أن هذا الثعبان في المدينة المنورة، وتسبب في وفاة المواطن مرشد بطي الرحيلي أثناء مداهمته له في استراحته في وادي ملل غربي المدينة، وهو ما أكدت “الصحة” عدم صحته.

حادث دهس

فيما كشفت الصحيفة عن مصادرها، أن المتوفى المذكور (مرشد الرحيلي) قد توفي في حادث دهس بطريق المطار.

اقرأ أيضا

شاهد.. ثعبان ضخم يظهر فجأة لشخص أثناء بحثه عن “الفقع”

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المدينة المنورة صحة المدينة المنورة لدغة ثعبان وفاة ماوطن

مواد ذات صلة

المزيد
عسيري يكشف عن توجه التحالف لتدريب المقاومة الشعبية اليمنية

عسيري يكشف عن توجه التحالف لتدريب المقاومة الشعبية اليمنية

١١:٠٤ ص، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥
نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

نزيل دار أيتام يروي معاناته.. ويوجه رسالة قاسية لوزير العمل (فيديو)

١١:٤٧ م، السبت، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
إبرام أربعة عقود جديدة لتنفيذ تقاطعات الدائري الرابع بمكة المكرمة

إبرام أربعة عقود جديدة لتنفيذ تقاطعات الدائري الرابع بمكة المكرمة

٠٤:٢٣ م، الجمعة، ٢٩ مارس ٢٠١٣
بالانفوجراف.. 4 نصائح مهمة من «المرور» لتفادي انفجار إطارات المركبة

بالانفوجراف.. 4 نصائح مهمة من «المرور» لتفادي انفجار إطارات المركبة

٠١:٥٥ م، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *