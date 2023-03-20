بعد نشر صورته.. أول تعليق رسمي على أنباء “وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم”

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم عن وفاة مواطن بلدغة ثعبان ضخم، حيث انتشر الخبر بشكل واسع عبر مواقع “السوشيال ميديا”.

أول تعليق رسمي

وفي أول تعليق رسمي حول الواقعة المزعومة، كشفت الشؤون الصحية في المدينة المنورة، أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل عن وفاة مواطن بلدغة ثعبان غير صحيح.

وأكد المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة عبدالرحمن حمودة – حسب صحيفة عكاظ- أنه لم تسجل أي حالة وفاة في مستشفيات المنطقة نتيجة لدغة ثعبان.

ثعبان ضخم

وكانت وسائل التواصل قد تداولت خلال اليومين الماضيين صورة ثعبان ضخم مقتول داخل سور منزل، وتتضمن الصورة تعليقاً عن أن هذا الثعبان في المدينة المنورة، وتسبب في وفاة المواطن مرشد بطي الرحيلي أثناء مداهمته له في استراحته في وادي ملل غربي المدينة، وهو ما أكدت “الصحة” عدم صحته.

حادث دهس

فيما كشفت الصحيفة عن مصادرها، أن المتوفى المذكور (مرشد الرحيلي) قد توفي في حادث دهس بطريق المطار.

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