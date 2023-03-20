دب يتجول في شوارع ولاية تركية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الذعر لدى سكان ولاية يوزغات التركية الواقعة وسط البلاد، بعدما وثق مقطع فيديو، ظهور حيوان مفترس في إحدى مناطق الولاية.

وانتشر الفيديو على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب غرابة الموقف وحالة الخوف التي أثارها الدب في الولاية.

دب يسير في الشوارع:

وأظهر الفيديو الدب، وهو يسير بمفرده قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن السلطات أعلنت أنها بدأت بالبحث عنه بعد إبلاغها بوجود دبّ كان يتجوّل في المنطقة.

ويظهر الفيديو الملتقط الدبّ وهو يتجوّل في منطقة سورغون بولاية يوزغات فجر أمس الأحد قبل أن يتوارى عن الأنظار لعدّة ساعات بعد التقاط الفيديو.

وتمكنت السلطات من العثور عليه قبل ساعات بعدما طلب السكان مساعدتها في إلقاء القبض عليه خشية من أن يقوم بمهاجمتهم.

وأوضح ملتقط الفيديو، أنه كان يقود حافلته حينما شاهد الدبّ وسط الشارع، لكنه توارى عن الأنظار، وهو ما دعا سائق المركبة إلى طلب النجدة.

اقرأ أيضا

“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)