أرامكو تعلن عن 385 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس عمليات – وحدة تقطير الخام والفراغ.

مستشار سلامة.

خبير أول في المشاريع المؤسسية.

وظيفة Mgmt ديف المحاضر الأول.

عارض جغرافي للموارد.

فيزيائي بتروفيزيائي.

استراتيجي وسائل الإعلام الرقمية.

مهندس عمليات تدخلات الآبار غير الملحومة.

أخصائي فصل.

مستشار عقود.

مهندس الجدولة.

مستشار عقود.

محلل مالي.

مستشار السلامة الميدانية.

مهندس تكلفة.

مهندس الجدولة.

مستشار عقود.

مستشار السلامة الميدانية.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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