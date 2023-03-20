بشرى لمرضى السرطان.. تقنية واعدة أثناء عمليات الجراحة

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تمكن باحثون في جامعة لندن، من تطوير تقنية جديدة تسمى “التصوير الجزيئي” أثناء الجراحة.

وتسمى التقنية أو العملية أيضا بـ “التألق”، والتي تعمل على تسهيل مهمة الجراحين عند استئصال الورم الأرومي العصبي.

تقنية جراحية لمرضى السرطان:

وفي التفاصيل تعتمد تقنية “التصوير الجزيئي” أثناء الجراحة، على حقن المواد الكيميائية في مجرى الدم.

كما تنجذب المواد الكيميائية إلى الخلايا السرطانية في الجسم، وتعمل على إضاءة، والتي بدورها تضيء الورم.

تجربة سريرية:

ونجحت التقنية الجديدة، في الكشف عن جزء من الورم الذي لم تتم إزالته أثناء الجراحة ، حيث تم استخدامها أثناء الاختبارات قبل السريرية على الفئران.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد معدي الدراسة قوله : “عزز استخدام التصوير بالموجات القصيرة بالأشعة تحت الحمراء، تباين الصور.

وأوضح أن هذا سمح لنا بتمييز الورم بشكل أوضح عن الأنسجة السليمة المحيطة، كما تستهدف الورم الأرومي العصبي بدرجة عالية من الدقة.

ونوّه أنه يمكن تطبيق هذه التقنية على المدى الطويل في العديد من حالات الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

كما تساعد التقنية الجديدة الجراحين على تحديد حدود الورم بوضوح، وأجواء الورم بعد إزالته.

الشباب وسرطان القولون:

من ناحية أخرى تزداد معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب على مستوى العالم بمعدلات مقلقة ولأسباب لا تزال مبهمة.

وقال اختصاصي جراحة القولون والمستقيم في مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة، إنه في غضون العقد المقبل، من المقرر تشخيص إصابة واحد من بين كل 10 بهذا المرض.

كما توقع إصابة واحد من بين كل أربعة أفراد بمرض سرطان المستقيم لدى الأفراد الذين يقل عمرهم عن 50 عاماً.

وأوضح أن الفحوصات التشخيصية تساعد في تقليل معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل عام، لاسيما أننا نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بين الفئة الشبابية.

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