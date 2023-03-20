حادث سير عنيف ينتهي بطريقة غير متوقعة بمدينة تركية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر حادث سير عنيف، بإحدى المدن التركية، بين سيارة ودراجة بخارية

وقف ثم سقط

ووقع الحادث في شارع أتاتورك بمنطقة كادرلي الواقعة بمدينة تركية، عندما تقابلت سيارة مع دراجة بخارية كانت تسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى اصطدام عنيف.

ورغم شدة الصدمة، التي ألقت بقائد الدراجة البخارية بعيدا، إلا أنه وقف على قدميه مرة أخرى للحظات، قبل أن يسقط ثانية.

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تصرف قائد السيارة

وسارع قائد السيارة إلى الخروج والتوجه نحو قائد الدراجة، وتفقده لبيان إذا كان قد أصيب، وتعامل قائد السيارة مع الموقف بطريقة إنسانية، لفتت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انحنى على المصاب وعانقه وتحدث معه برفق.

إصابات طفيفة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث نتج عنه خسائر مادية طالت كل من السيارة والدراجة البخارية، فضلا عن إصابات طفيفة لقائد الدراجة، الذي جرى معالجته في أحد المستشفيات القريبة، وخرج سالما.