600 علامة مانحة في سوق الامتياز التجاري بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

وصلت العلامات المحلية بسوق الامتياز التجاري بالمملكة إلى نحو 600 علامة مانحة، مع توقعات بمضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية.

الدعم الحكومي

وتحقق السوق نموا واسعا بفضل الدعم الحكومي للقطاع المتمثل في نظام الامتياز التجاري الجديد، وما تقدمه وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من دعم للعلامات الوطنية، وتشجيع العلامات على منح حق الامتياز محليًا وإقليميًا في دول الخليج العربي ودول العالم المختلفة، حسب “اليوم”.

اقرأ أيضا:

56 مليار ريال حجم استثمارات الامتياز التجاري بالمملكة

ثقافة الامتياز التجاري

وكانت غرفة جدة، ممثلة في مجلس السياحة والثقافة، نظمت لقاءًا توعويًا تثقيفيًا حول نشر ثقافة الامتياز التجاري؛ بحضور ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات المطاعم والمقاهي والترفيه والفنادق؛ والمهتمين من المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وخلال اللقاء، جرى استعراض دور جمعية الامتياز التجاري؛ التي تعتبر أول جمعية أهلية رسمية في المملكة معنية بالقطاع الحيوي والمهم، وتعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات المسؤولة والقطاع الخاص.

وكذلك دور بنك التنمية الاجتماعية والخدمات المقدمة، فيما يخص المنتجات التمويلية ومنتج الامتياز التجاري للحصول على علامات تجارية محلية أو خارجية، والشروط الواجب توفرها للأفراد والمنشآت.