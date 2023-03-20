أهم 10.. تنفيذ الشرع في متهم ارتكب أبشع جريمة واعتناق “مدرب اُحد” الإسلام

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية.. وهذه جريمته

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، في ما يلي نصه:. المزيد هنا

بيان مهم من لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن أنها أكملت استماعها لتلاوات 86 متسابقاً ومتسابقة خلال ثلاثة أيام منذ بدء التصفيات.. المزيد هنا

عاجل.. تحديد موعد بداية اليوم الدراسي خلال رمضان بهذه المدارس

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ميعاد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.. المزيد هنا

عاجل.. النيابة تُعلن إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليون ريال

أعلنت النيابة العامة اليوم، إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليون عن طريق الاحتيال المالي.. المزيد هنا

كليتان وكبد.. نقل أعضاء متوفى دماغيًا ببريدة تُنقذ حياة 3 مرضى

تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عملية جراحية دقيقة تعد الأولى من نوعها في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.. المزيد هنا

عاجل.. “نفط الكويت” تعلن الطوارئ إثر تسرب غربي البلاد

أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غربي البلاد، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمها.. المزيد هنا

زلزال تركيا.. تورط عامل إنقاذ روسي في واقعة “مخلة بالشرف” (فيديو)

تخلص عامل إنقاذ روسي من نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد جمعها أثناء مشاركته في عمليات الإنقاذ عقب الزلزال الذي ضرب تركيا.. المزيد هنا

“أفضل بطولة”.. مدرب نادي أحد يعلن إسلامه والجمهور يتفاعل

أعلن الروماني بورقا دانيلو، المدير الفني لفئة براعم 15 لكرة القدم بنادي أحد الرياضي، اليوم الإثنين، اعتناقه الدين الإسلامي.. المزيد هنا

منها مليون فرصة للقطاع الخاص.. 5 مبادرات للمهارات والتدريب من وزارة الموارد البشرية

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. حمد بن سليمان الراجحي، خمس مبادرات نوعية للمهارات والتدريب للكوادر الوطنية.. المزيد هنا

عاجل.. انتشال غريق من جرى سيل بمحافظة الريث في جازان

أعلن فريق الدفاع المدني بجازان أنه انتشل اليوم الاثنين، شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي يخرف في محافظة الريث.. المزيد هنا