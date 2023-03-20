شلل في ألمانيا بسبب إضرابات القطاع العام

تواصل – فريق التحرير:

ضربت موجة من إضرابات القطاع العام، مدنا كبرى في ألمانيا، وشملت مدن منطقتي راينلاند ورور بغرب البلاد، وكذلك أوجسبورج، وهي مدينة تقع خارج ميونخ في الجنوب.

زيادة الأجور

من جانبها، طالبت نقابة فيردي، وهي أكبر النقابات العمالية في ألمانيا، بزيادة الأجور بنسبة 5ر10%، أو زيادة بواقع 500 يورو على الأقل شهريا (535 دولارا)، لنحو 5ر2 مليون موظف حكومي على المستويين الاتحادي والمحلي.

من ناحية أخرى، تعرض جهات العمل زيادة تدريجية تبلغ 5% على مدار عامين، فضلا عن مبلغ بقيمة 2500 يورو يتم دفعه لمرة واحدة.

اقرأ أيضا:

ألمانيا.. إلغاء 325 رحلة جوية لهذا السبب

الإضراب يؤثر على القطاعات

وقال متحدث باسم نقابة فيردي إن: “كل الحافلات والقطارات لشركة النقل المحلية /كيه في بي/ متوقفة”، في إشارة إلى شركة النقل في مدينة كولونيا.

وقال فرع فيردي في دوسلدورف إن: “الإضراب يمضي بسلاسة”، بينما قالت شركة راينبان لتشغيل الحافلات والقطارات في دوسلدورف إن كامل الشبكة تأثرت بالإضراب بما في ذلك حركة النقل داخل وخارج المدن بالمنطقة.