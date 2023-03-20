تأجيل إعلان الحكومة الـ 43 في الكويت.. لهذا السبب

تواصل- فريق التحرير:

نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر حكومية مطلعة أن كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي لن يضمهما التشكيل الحكومي.

تشكل الحكومة الكويتية:

وكشفت المصادر أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد سيعود في التشكيل الحكومي المرتقب.

وأوضحت القبس أن خالد الفاضل الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ويشغل حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سيعود للتشكيل الحكومي.

ونوها أن النائب في مجلس الأمة 2020 عيسى الكندري سيعود أيضاً ضمن التشكيل الحكومي.

وكفت أيضا المصادر أن تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية الأحد الموافق 19 مارس الجاري.

وبينت أن التأجيل جاء بسبب التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022.

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