فيديو مذهل لمصرع 4 أشخاص في تحطم مروحية بكولومبيا

تواصل- فريق التحرير:

توفي أربعة أشخاص بينهم امرأة جراء تحطم مروحية عسكرية غربي كولومبيا.

تحطم مروحية:

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن مروحية تابعة للجيش الكولومبي تحطمت في كيبدو عاصمة مقاطعة تشوكو، ولم يكن هناك ناجون جراء الحادثة.

وأوضح أن المروحية كانت تنقل إمدادات للقوات وقت وقوع الحادثة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة، كما قدم تعازيه لأسر الضحايا الأربع.

فيديو لتحطم المروحية:

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة تحطم المروحية.

ويظهر الفيديو سقوطا مفاجئا للمروحية التي ارتطمت بالأرض بشكل مفاجيء، مع دهشة وذعر لمن رأى عملية السقوط.

كما وثق اشتعال النيران بالمروحية بعد سقوطها على الأرض مع وجود بعض العناصر في محاولة باءت بالفشل لإنقاذ من كان على متنها.

مروحية جزائرية:

وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تحطم مروحية عسكرية من طراز (إم أي-171) خلال مهمة تدريبية، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر ومقتل طاقمها.

وقالت الدفاع الجزائية في بيان لها، إن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متن الطائرة.

فيما أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.

بدوره تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم المروحية العسكرية.

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