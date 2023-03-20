قبيل رمضان.. 1600 زيارة رقابية على أسعار السلع ووفرتها بالمنطقة الشرقية

تواصل – واس:

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 1649 زيارة على الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الفترة من ( 1 مارس حتى 20 مارس) للعام الحالي للرقابة على أسعار السلع ووفرتها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة مع اقتراب شهر رمضان المبارك

تحرير مخالفات

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 18 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.

الإبلاغ عن المخالفات

ودعا فرع الوزارة بالمنطقة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق الرقم الموحد 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة.

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رصد المؤثرات

وفي سياق متصل، أشارت وزارة التجارة في وقت سابق إلى أنها تسعى لرصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردو السلع والمنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

وأضافت: تعمل وزارة التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية”.