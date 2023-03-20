لماذا لم يتواجد “بوتين” في استقبال الرئيس الصيني ؟

تواصل- فريق التحرير:

لم يتواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقدمة مستقبلي الرئيس الصيني شي جين بينغ، في زيارته لموسكو اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل إعلام فقد ظهر بوتين واقفا في نهاية السجادة الحمراء، عندما نزل الزعيم الصيني من طائرته لدى وصوله إلى موسكو، في زيارة رفيعة المستوى.

غياب بوتين:

غياب بوتين لم يكن نوعا من أنواع “الازدراء” لضيفه، بل إنه البروتوكول الروسي الشهير.

بروتوكول روسي:

ويدعو البروتوكول الروسي الخاص بزيارة الشخصيات البارزة إلى حضور مسؤول حكومي منخفض الرتبة، لاستقبال رؤساء الدول والزعماء لدى وصولهم للعاصمة الروسية.

وبحسب قواعد البروتوكول، أرسل بوتين نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية، للقاء شي جين بينغ بعد أن ترجل من طائرته.

وبالرغم من أن بوتين لم يذهب لمقابلة شي في المطار، إلا أنه أمطر الزعيم الصيني بالثناء في مقال نُشر في صحيفة “الشعب اليومية” الكبرى في الصين.

كما استمع شي إلى فرقة عسكرية روسية تعزف النشيدين الوطنيين للصين وروسيا، ثم سار متجاوزا صف حراس فخريين برفقة تشيرنيشنكو.

ويعقد بوتين وشي محادثات رسمية الثلاثاء سيحضرها أيضا كبار المسؤولين من البلدين، ومن المتوقع أن يصدروا بيانات نهائية.

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