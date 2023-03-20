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حواجز حديدية في نيويورك تحسبا لمظاهرات مؤيدي ترامب
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حواجز حديدية في نيويورك تحسبا لمظاهرات مؤيدي ترامب

حواجز حديدية في نيويورك تحسبا لمظاهرات مؤيدي ترامب

حواجز حديدية في نيويورك تحسبا لمظاهرات مؤيدي ترامب
٠٩:١١:٢٦ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وضعت شرطة نيويورك حواجز حديدية حول “محكمة مانهاتن” في المدينة الأمريكية الكبيرة، وذلك تحسباً للمظاهرات التي قد تخرج فور توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

توقع اعتقاله

وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي “تروث” إنه سيتم اعتقاله، داعيا أنصاره للخروج والتظاهر.

وينظر مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تلاحق الرئيس السابق تتعلق بدفع أموال لممثلة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما. لكن ترامب وحلفاؤه يقولون إنها بدوافع سياسية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

 

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ترامب: أمريكا تحت قيادتي كانت أمة عظيمة

وقال تأمل في نوفمبر الماضي، إن: الولايات المتحدة كانت تحت قيادته أمة عظيمة ومجيدة وقوية وحرة، والآن نحن في تراجع وانحطاط، لافتًا إلى أن العالم كان في حالة سلام وكانت أمريكا قد بدأت بالازدهار.

أمريكا حققت استقلالية مصادر الطاقة

وأضاف أنه منذ لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي وحتى نهاية ولايتي لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ بعيد المدى، وكانت الوظائف تنتقل من الصين إلى الولايات المتحدة، مشيرًا على أن إدارته حققت في مطلع ولايته السابقة الحلم المستحيل، وهو استقلالية مصادر الطاقة

 

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب شرطة نيويورك محاكمة دونالد ترامب مدينة نيويورك

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