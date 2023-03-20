بوتين يطمئن أفريقيا: سنرسل لكم الحبوب مجانًا

تواصل- وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، إن روسيا ستقبل تمديد اتفاق الحبوب إذا تم تنفيذه بالكامل.

الحبوب مجانًا لأفريقيا

ولفت الرئيس الروسي إلى أن موسكو ستزود الدول الأفريقية بالحبوب مجاناً، في حالة عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر مواني البحر الأسود في مايو القادم.

وأضاف في اتصال عبر الفيديو خلال المؤتمر البرلماني الروسي الأفريقي، أن أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب ضمن الاتفاق، وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة أفريقيا.

روسيا لن تمدد الاتفاق

في السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن روسيا لن توافق على تمديد الاتفاق ما لم يتم حل مشكلات بخصوص نظام “سويفت” المالي، وإزالة قيود أخرى.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها وافقت على تمديد الاتفاق 60 يوماً أخرى.

وأرادت أوكرانيا وتركيا تمديد الاتفاق 120 يوماً بدلاً من 60 يوماً، وتوسطتا مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق الأصلي.

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