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تنتهي بالإدمان وتلف الرئة.. السجائر الإلكترونية وباء بين المراهقين

تنتهي بالإدمان وتلف الرئة.. السجائر الإلكترونية وباء بين المراهقين

تنتهي بالإدمان وتلف الرئة.. السجائر الإلكترونية وباء بين المراهقين
٠٧:٥٦:٢٤ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

“قد ينتهي الأمر بجيل يعاني إدمانا طويل الأمد وتلفا في الرئة”، بهذه العبارة دقّ أحد أبرز أطباء أمراض الجهاز التنفسي في المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن انتشار التدخين الإلكتروني بين المراهقين.

وباء بين المراهقين:

ونقلت صحيفة الجارديان عن الدكتور مايك ماكين نائب رئيس السياسة في الكلية الملكية لأطباء الأطفال وصحة الطفل، أن التدخين الإلكتروني أصبح وباءً بين المراهقين، على الرغم من أنه غير قانوني قبل سن الـ18.

وأوضح أن معدل انتشار هذا النوع من التدخين قد يصل الآن إلى 15 %، بعد أن وصل عام 2021 إلى 9 % من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً.


ونوه أن هذه أرقاما ضخمة من الأطفال الذين ينفقون الأموال على منتجات ليست رخيصة، ويستنشقون مواد كيماوية لا نعرف آثارها على المدى الطويل.

وتابع قائلا : ” يمكن أن تكون هناك كميات كبيرة من النيكوتين، خاصة في السجائر الإلكترونية”.

يذكر أن الدعوات من أجل تشديد القوانين المتعلقة بالإعلانات وتعبئة السجائر الإلكترونية تزايدت في الآونة الأخيرة ، إضافة إلى تشديد العقوبات على المتاجر التي تبيع الأطفال.

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الكلمات الدلالية:
اضرار التدخين التدخين السجائر الالكترونية تلف الرئة صحة وطب

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