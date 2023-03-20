“الطائرات المروحية” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالرياض
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مشرف معايير عمليات الطيران.
مرسل الرحلة.
مدير السلامة (133) – العمل الجوي.
قائد طيار – P135.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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