“الطائرات المروحية” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالرياض

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أعلنت (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف معايير عمليات الطيران.

مرسل الرحلة.

مدير السلامة (133) – العمل الجوي.

قائد طيار – P135.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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