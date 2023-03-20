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“الطائرات المروحية” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالرياض
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“الطائرات المروحية” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالرياض

“الطائرات المروحية” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالرياض

“الطائرات المروحية” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالرياض
٠٧:٤٠:١٢ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف معايير عمليات الطيران.

مرسل الرحلة.

مدير السلامة (133) – العمل الجوي.

قائد طيار – P135.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعوية الطائرات المروحية فرص عمل وظائف شاغرة

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