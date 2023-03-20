هل يجوز تأجيل إخراج الزكاة إلى رمضان.. الفوزان يجيب

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أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول جواز تأخير الزكاة إلى شهر رمضان.

التأخير مدة يسيرة

وقال الفوزان إنه: لا بأس بتأخير الزكاة مدة يسيرة، يتحرى بها للمرء موسم العبادات والطاعات، يعظم أجره في ذلك، ولأن المحتاجين يحتاجون أكثر في رمضان، فلا بأس في ذلك، إذا كانت المدة يسيرة.

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استقبال رمضان

وبالأمس، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعا صوتيا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في استقبال شهر رمضان المبارك.

فضائل شهر رمضان

وقال الفوزان: “رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتفتح فيه أبواب الجنان لأصحاب الطاعات، والتائبين من الذنوب والسيئات”.

وأضاف أنه: “شهر تُصفّد فيه الشياطين، ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات، ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات، كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان”.

وتابع الفوزان: “ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والسرور كما قال الله -عز وجل- {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)} سورة يونس”.