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مشاهد لا تصدق.. عاصفة تحوّل المركبات إلى كتل ثلجية في أمريكا (فيديو)
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مشاهد لا تصدق.. عاصفة تحوّل المركبات إلى كتل ثلجية في أمريكا (فيديو)

مشاهد لا تصدق.. عاصفة تحوّل المركبات إلى كتل ثلجية في أمريكا (فيديو)

مشاهد لا تصدق.. عاصفة تحوّل المركبات إلى كتل ثلجية في أمريكا (فيديو)
٠٦:٥٧:٥٩ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام مشاهد صادمة لسيارات تحولت إلى كتل من الثلج، بسبب عاصفة ثلجية قوية ضربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

عاصفة ثلجية:

وبحسب الفيديو، تظهر  سيارات متوقفة بجانب بحيرة إيري في هامبورغ ، نيويورك بالولايات المتحدة، مغطاة بالكامل بالجليد بعد أن ضربت المنطقة عاصفة ثلجية.

وتظهر بعض المركبات وقد غطيت بالكامل بغطاء ثلجي جراء العاصفة، حيث لا يبدو منها شيء سوى كميات الثلوج.

وفاة 7 أشخاص:

وقبل أيام تسببت العواصف والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق جنوبي الولايات المتحدة في وفاة سبعة أشخاص على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيجان إلى ولاية نيويورك.

بينما نقلت وسائل إعلام حينها عن  حاكم ولاية كنتاكي ندي بشير أن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته.

وأوضح أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، فيما قالت حاكمة ولاية ألاباما كاي يفي إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في العاصفة التي اجتاحت الولاية.

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة سكوت بولاية أركنسو أن رجلا توفي عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه.

وأعلن حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز مقتل شخص جراء العواصف في ولايته.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اخبار امريكا الارصاد الامريكية عواصف ثلجية

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