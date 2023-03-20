هيئة التخصصات الصحية تعلن عن برنامج تدريبي منته بالتوظيف

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أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (الدفعة الثالثة) بمسمى (فني تركيب نظارات) في القطاع الصحي الخاص، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

المؤهلات المطلوبة:

– بكالوريوس (جميع التخصصات مطلوبة – أكثر من 100 تخصص – لا يتشترط الخبرة).

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ليس على رأس العمل.

– حاصل على شهادة البكالوريوس (جميع التخصصات مقبولة).

– أن تكون شهادة البكالوريوس موضحاً فيها رقم الهوية ومعادلتها مع السجل الأكاديمي موضحاً بها المعدل التراكمي اذا كانت صادرة من الخارج.

– إرفاق السجل الاكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة وفقًا لما تحدده جهة التوظيف.

– مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اي شروط اخرى تضعها جهات التوظيف.

– لا يشترط الخبرة.

معلومات عن البرنامج:

– اسم البرنامج: فني تركيب نظارات.

– التصنيف المهني: فني

– مدة البرنامج: 26 اسبوع.

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وصف البرنامج:

يؤهل البرنامج الخريجين للعمل على تصنيع السلع البصرية المختلفة، وتنفيذ مهام تصميم وقياس وملائمة العدسات والإطارات للعميل وفقًا للوصفة الطبية المكتوبة.

وكذلك إعداد طلبات تجهيز العدسات وتركيب الإطارات، ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته.

ومن مهام فني نظارات أيضًا ضبط إطار العدسات والتحقق من دقتها، بالإضافة إلى مهام أخرى تتضمن بيع السلع البصرية وتسويقها للعملاء.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/8/28هـ (الموافق 2023/3/20م) عن طريق الرابط: ( هنا )

ويستمر حتى الخميس 1444/9/15هـ (الموافق 2023/4/6م)