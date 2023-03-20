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“أفضل بطولة”.. مدرب نادي أحد يعلن إسلامه والجمهور يتفاعل

“أفضل بطولة”.. مدرب نادي أحد يعلن إسلامه والجمهور يتفاعل

“أفضل بطولة”.. مدرب نادي أحد يعلن إسلامه والجمهور يتفاعل
٠٦:٤٥:٤١ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الروماني بورقا دانيلو، المدير الفني لفئة براعم 15 لكرة القدم بنادي أحد الرياضي، اليوم الإثنين، اعتناقه الدين الإسلامي.

شكر إدارة النادي

ونطق دانيلو الشهادتين، داخل قاعة المركز الإعلامي بالنادي، وسط حضور ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة حيان بن مثنى اليافعي.

من جانبه وجه دانيلو شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديا سعادته بالانضمام الى الأسرة الإسلامية، وقال: “أبعث كل الحب لجميع من هناني”.

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تفاعل رواد السوشيال ميديا 

وانتشر فيديو إعلان إسلام المدرب الروماني، بشكل واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع تويتر، وحاز على تفاعل واسع.

وقال أحد المتابعين، معلقا على الفيديو: “هذه أفضل بطولة للنادي وللمدرب ولكل العاملين فيه من الرئيس إلى بقية العاملين في النادي..(لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)”.

وأورد متابع آخر: “حسن التعامل من المجتمع المسلم ينعكس على غير المسلم، فيعجبه هذا الدين العظيم، لذلك إنما الدين المعاملة، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الأمن والإيمان”.

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