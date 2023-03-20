قرار عاجل من وزير التعليم بشأن متطلبات القطاع الخاص

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أصدر معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قراراً بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي تحت مسمى: “مجلس التعليم الأهلي الاستشاري”.

يأتي هذا للتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.

تطوير قطاع التعليم:

ويأتي القرار في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من:

-تطوير لقطاع التعليم.

– تجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة.

– تحفيز الاستثمار في هذا المجال.

– تعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

مهام مجلس التعليم الأهلي:

تتعدد مهام مجلس التعليم الأهلي الاستشاري؛ لتشتمل على:

1-مراجعة متطلبات المستثمر في القطاع التعليمي، وخاصة التراخيص المرتبطة بالتعليم الأهلي والعالمي.

2- النظر في هندسة جميع إجراءات هذه التراخيص، وتقليص إجراءاتها التنفيذية.

3- يترأس معالي وزير التعليم المجلس، على أن يضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة التعليم، إضافةً إلى مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال.​

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