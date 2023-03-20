قرار عاجل من وزير التعليم بشأن متطلبات القطاع الخاص
تواصل- فريق التحرير:
أصدر معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قراراً بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي تحت مسمى: “مجلس التعليم الأهلي الاستشاري”.
يأتي هذا للتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.
تطوير قطاع التعليم:
ويأتي القرار في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من:
-تطوير لقطاع التعليم.
– تجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة.
– تحفيز الاستثمار في هذا المجال.
– تعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.
مهام مجلس التعليم الأهلي:
تتعدد مهام مجلس التعليم الأهلي الاستشاري؛ لتشتمل على:
1-مراجعة متطلبات المستثمر في القطاع التعليمي، وخاصة التراخيص المرتبطة بالتعليم الأهلي والعالمي.
2- النظر في هندسة جميع إجراءات هذه التراخيص، وتقليص إجراءاتها التنفيذية.
3- يترأس معالي وزير التعليم المجلس، على أن يضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة التعليم، إضافةً إلى مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال.
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