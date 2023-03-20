منها مليون فرصة للقطاع الخاص.. 5 مبادرات للمهارات والتدريب من وزارة الموارد البشرية

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أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. حمد بن سليمان الراجحي، خمس مبادرات نوعية للمهارات والتدريب للكوادر الوطنية.

مليون فرصة

كما أعلن عن الحملة الوطنية للتدريب (وعد)؛ بهدف تحفيز القطاع الخاص على التدريب.

ووصلت وعود الالتزام بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية حتى نهاية عام 2025 من خلال 14 شركة وطنية.

توفير المزيد من الفرص

ونوه الوزير خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين بمدينة الرياض بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله- وتمكينهم لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

تحفيز القطاع الخاص

وأضاف الراجحي أن مبادرات المهارات والتدريب تتضمن مبادرة البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على تدريب موظفيه، وكذلك الطلبة والخريجين، وتستهدف مليون فرصة تدريبية بنهاية عام 2025 كما هو مقرر مسبقاً.

وتابع أنه مع بداية انطلاقة الحملة الوطنية للتدريب وصلنا إلى (1.155.000 مليون فرصة تدريب في القطاع الخاص، ونتطلع بإذن الله لمضاعفة الرقم مع نهاية عام 2025 إلى جانب (مبادرة إنشاء المجالس القطاعية للمهارات بالشراكة مع القطاع الخاص)، وتستهدف 12 مجلساً قطاعياً، كذلك (مبادرة بناء المعايير المهنية الوطنية) لأكثر من 300 مهنة.

إضافة إلى مبادرة مسرعة المهارات لتنمية المهارات عالية المستوى) للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتستهدف 162 ألف موظف في القطاع الخاص وأخيراً (مبادرة قسائم التدريب لتنمية المهارات منخفضة ومتوسطة (المستوى) للكوادر الوطنية وتستهدف رفع مهارات أكثر من 150 ألف موظف في القطاع الخاص.

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مشاركة الكوادر الوطنية

وأشار الوزير إلى إطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد)؛ لتحفيز القطاع الخاص على التدريب، وفق (7) معايير للانضمام إلى الحملة، أهمها تدريب أكثر من 12 من موظفي القطاع الخاص سنوياً.

عقب ذلك استعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، الدكتور عبد الله ابوثنين، تفاصيل المبادرات وأثرها في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وأشاد بجهود ودعم الشركاء في القطاع الخاص في تقديم البرامج التدريبية لتعزيز التنافسية.

دعوة للانضمام

ومن جانبه، تناول وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد الزهراني، جهود الشركاء في الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، ورابط التسجيل في الحملة، داعياً بقية الشركاء للانضمام إلى الحملة.

عقب ذلك تسلّم معالي المهندس الراجحي اتفاقيات الالتزام بالتدريب من الشركات؛ لبداية مرحلة جديدة من تطوير مهارات المستقبل لابناء وبنات الوطن